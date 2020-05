Lody czy gofry kupić możesz... ale nie możesz ich zjeść. Polskie prawo zabrania!

Majówka już się zaczęła, wakacje tuż, tuż. Coraz więcej osób wychodzi na spacery, chociażby do Parku Śląskiego, gdzie na pokuszenie wodzą różnego rodzaju budki, w których zgodnie z prawem można kupić jedzenie na wynos. Najczęściej są to lody lub gofry. Tym też sprzyja upalna pogoda i odpowiednia pora roku.

Próbowaliście kiedyś zjeść lody lub gofra w maseczce zasłaniającej usta? Możemy się jedynie domyślać, że nie jest to sztuka łatwa, ale będziemy musieli się jej nauczyć.

Choć po długiej kwarantannie, kiedy na wadze zapewne przybraliśmy kilka kilogramów, powinniśmy zająć prędzej bieganiem niż lodami, to czasem po prostu będziemy zmuszeni ulec. I co wtedy?

Sytuacja jest dosyć absurdalna, bo oznacza to nie mnie, nie więcej, że choć punkty gastronomiczne są już otwarte, to aby spróbować serwowanych tam lodów lub gofrów, będziemy musieli pójść do własnego samochodu. Dopiero tam możemy zdjąć maseczki i zjeść.