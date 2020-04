Gigantyczne kary za łamanie kwarantanny w woj. śląskim. Najczęstsza wymówka jest... na teściową

Gigantyczne kary za łamanie kwarantanny na Śląsku

Wizyta u chorej teściowej – to jedna z najczęstszych wymówek, jakie słyszeli policjanci z województwa śląskiego od osób, które łamią kwarantannę. Niestety liczba ukaranych stale rośnie. W sumie do poniedziałku wielkanocnego inspektorzy sanitarni wydali już 115 decyzji o ukaranie osób łamiących kwarantannę, a łączna liczba nałożonych kar to już blisko 600 tys. zł. Podsumowanie w sprawie przygotowały służby wojewody śląskiego.