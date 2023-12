Siedem psów z Katowic przeżywało istny horror. Były głodzone, miały ślady złamań. Właścicielka odpowie za znęcanie się nad zwierzętami

Takich przypadków jak ten z Katowic jest jednak zdecydowanie więcej. 3 grudnia, wolontariusze rybnickiego Pet Patrolu interweniowali w sprawie około 13-letniego psa husky. Na miejsce wezwano również patrol policji. Warunki, w których żyło zwierzę były skandaliczne.

- Barni ma około 13 lat i całe swoje życie spędził w takich warunkach. Dla każdego psa, takie warunki, to tortura, a ten kto zna specyfikę tej rasy, wie że dla tej rasy, to tortura do potęgi. Dywan wrzucony na klepisko przy naszych wolontariuszkach...nic już nie zmienił...brak odpowiedniego schronienia, łańcuch jak dla krowy, zamarznięta brudna woda...za co ta kara? Czym zawiniło to zwierzę? - pytają wolontariusze.