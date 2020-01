Ceny mieszkań w Katowicach oszalały! Zobacz 13 najdroższych mieszkań [oferty ze stycznia 2020]

20 metrów na Załężu za 200 tysięcy i 800 tys. za mieszkanie w Zawodziu? Tak. Ceny mieszkań w Katowicach wciąż rosną. Zobaczcie 13 najdroższych mieszkań z aktualnych ofert sprzedaży. To duże nowe apartamenty za co najmniej milion i malutkie, ale drogie kawalerki w atrakcyjnych miejscach. Bariera 10 tys. zł za metr kwadratowy dawno została przekroczona. Ceny mieszkań w Katowicach, styczeń 2020.

Podwyżkom nie ma końca. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Katowicach to ponad 6300 zł. Ponad tysiąc złotych więcej niż jeszcze dwa lata temu. W prestiżowych dzielnicach i w centrum miasta jest jeszcze drożej. Zaś ceny nowych mieszkań nierzadko sięgają 10-11 tys. zł za metr kwadratowy. To nie żart! W naszej galerii przygotowaliśmy 13 najdroższych mieszkań i apartamentów w Katowicach, które można właśnie kupić. Oferty są aktualne, ze stycznia 2020, i pochodzą z serwisu gratka.pl. To ceny ofertowe. Mieszkania oglądacie od najtańszego, biorąc pod uwagę cenę jednego metra, do najdroższego.

Jeśli już jest Wam słabo, bo planujecie kupno mieszkania, pocieszamy: w Krakowie metr kwadratowy kosztuje 7 775 zł, w Warszawie – 8 932 zł, zaś w Gdańsku – 8 288 zł (dane NBP, ceny transakcyjne mieszkań w II kwartale 2019 r.).

Jakie mieszkania "schodzą" najszybciej? Do niedawna w Polsce największą popularnością cieszyły się kawalerki, których było najwięcej w ofertach deweloperów. Teraz ogólnokrajowym trendem są mieszkania dwupokojowe do 45 mkw. Dlaczego wybieramy właśnie takie metraże? Zainteresowanie kompaktowymi lokalami o powierzchni 40 – 45 mkw., wynika z niższej zamożności Polaków, dla których atrakcyjniejszym wyborem jest mniejszy lokal, lecz w dogodnej lokalizacji. Udział “dwójek” nieznacznie spada na rzecz lokali trzypokojowych (50 – 55 mkw.), które wynoszą 34 proc. ogólnej liczby transakcji deweloperskich - czytamy w raporcie Grupy Deweloperskiej Geo. Ceny mieszkań w Katowicach w 2020. Będą rosły czy spadną? Na razie nie zanosi się, że ceny mieszkań w Katowicach nie tylko nie spadną, ale i utrzymają się na tym poziomie. Powody? - W Polsce nadal są bardzo duże, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe - ocenia Zbigniew Juroszek, prezes firmy Atal.

- Mając na uwadze szeroką perspektywę makroekonomiczną, nie dostrzegamy przesłanek, które zwiastowałyby nadejście recesji. Nic nie wskazuje także na to, aby w perspektywie roku miały pojawić się znaczące zmiany na rynku nieruchomości. Spodziewamy się raczej łagodnie następującego przejścia do fazy równowagi i stabilizacji rynkowej, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego popytu na nieruchomości. Na dodatek Polacy kochają mieć mieszkanie na własność. W 2017 roku aż 84,2 proc. Polaków posiadało lokum na własność, to jeden z najwyższych wyników wśród państw Europy Zachodniej. Ze względu na wciąż zauważalny popyt, deweloperzy nie zwalniają tempa i z roku na rok przekazują do użytku coraz więcej nowych inwestycji. Powołując się na analizę GUS, w okresie styczeń – sierpień 2019 roku, deweloperzy oddali 79,5 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o ponad 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Można to zauważyć również w Katowicach, gdzie wciąż rosną nowe osiedla: w południowych dzielnicach, w Dolinie Trzech Stawów, na Tysiącleciu. Rozbudowuje się osiedle Dębowe Tarasy, nowe bloki - a raczej apartamentowce - rosną w śródmieściu.