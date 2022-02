Będzie nowy TBS w Katowicach. W bloku na osiedlu Witosa znajdzie się 75 mieszkań. Koszt budowy to prawie 47 mln zł

75 mieszkań za prawie 47 mln zł na osiedlu Witosa

Do przetargu ogłoszonego w grudniu 2021 roku stanęło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo RISER z Jaworzna, które określiło koszt realizacji całej inwestycji na kwotę 46 mln 985 tys. zł brutto. To z tą firmą katowicki TBS zamierza podpisać umowę. Najwyższa zaproponowana kwota opiewała na kwotę prawie 53 mln zł.

- Jestem pewien, że będzie to komfortowe miejsce do realizacji życiowych planów rodzin z Katowic, co na pewno ułatwi fakt, że część użytkowa budynku zostanie przeznaczona na żłobek oraz przedszkole – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W budynku, swoją siedzibę znajdzie również dyrekcja miejskiej biblioteki publicznej, która ma zostać przeniesiona z budynku przy ul. Kossutha 11 - dodaje prezydent.