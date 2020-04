Życzenia wielkanocne arcybiskupa Wiktora Skworca: Otwórzmy się na przychodzącego do nas Chrystusa. On przynosi nadzieję, radość i pokój

"Pragnę złożyć wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych roku pańskiego 2020. Do tych świąt przygotowaliśmy się czasem Wielkiego Postu. W tym roku był to bardzo szczególny czas, w którym doświadczyliśmy szczególnego odosobnienia i izolacji z powodu zagrożenia epidemicznego. Tegoroczne święta przeżywamy inaczej. Jesteśmy w naszych domach. Pragnę was bardzo serdecznie pozdrowić.

Pragnę złożyć wam najserdeczniejsze życzenia, ale zanim to nastąpi, chciałbym, abyśmy wspólnie zauważyli tych, którzy z powodu spełniania swoich obowiązków dzisiaj nie mogą świętować we wspólnotach rodzinnych. Myślę o wszystkich służbach, szczególnie o służbie zdrowia. Myślę o tych, którzy walczą o życie każdego człowieka, którzy zmagają się z tym zagrożeniem. To przecież oni pomagają dzisiaj cierpiącemu Chrystusowi. Bardzo im serdecznie dziękujemy. To nasze podziękowanie chcemy wyrazić naszą modlitwą.

Nasze mieszkanie, nasze domy stały się wieczernikami. To do nas pomimo drzwi zamkniętych przychodzi Chrystus z wielkanocnym pozdrowieniem „Pokój wam”. Otwórzmy się na przychodzącego do nas Chrystusa. On przynosi nam nadzieję, radość i pokój. On otwiera przed nami perspektywę nowego życia.