Przygotowania do Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego dla Samotnych w Katowicach trwają - zostań wolontariuszem

Święta Wielkanocne to czas szczególny, dlatego warto pamiętać o wszystkich tych, którzy święta o charakterze rodzinnym, z różnych przyczyn życiowych, materialnych, spędzają w samotności.

Akcja skierowana jest do wszystkich samotnych, aby choć na moment mogli wypełnić pustkę życzliwym słowem, życzeniami, przede wszystkim radością obecności drugiego człowieka – zaangażowanych w przedsięwzięcie organizatorów: Fundacji Wolne Miejsce, Metropolii GZM, przedstawicieli miast partnerskich i wolontariuszy.

Przygotowania do samego wielkanocnego śniadania ruszą we wtorek 26 marca, kiedy to w kuchni Bistro Spichlerz przy ul. Mikołowskiej 44 rozpocznie się gotowanie świątecznych potraw. Przyrządzone zostaną tradycyjne wielkanocne dania takie jak żurek, biała kiełbasa z cebulką, sałatka jarzynowa. Nie zabraknie symbolu Wielkiej Nocy - kolorowych pisanek. Będzie można napić się gorącej kawy lub herbaty, zjeść coś słodkiego, goście będą mogli spróbować różnorodnych świątecznych wypieków.