Zobacz zdjęcia z meczu GKS Katowice - JKH GKS Jastrzębie. Pierwsze starcie śląskiego półfinału dla jastrzębian

GKS Katowice - JKH GKS Jastrzębie: Pierwsze starcie śląskiego półfinału dla jastrzębian

Goście pierwsi objęli prowadzenie. Błąd katowickiej obrony wykorzystał Tuukka Rajamaki, który przejął krążek za bramką i podał do Macieja Urbanowicza, a doświadczony napastnik z bliska pokonał Johna Murraya. GieKSa odpowiedziała za sprawą Grzegorza Pasiuta, który w play offach prezentuje wyborną formę. Popularny "Profesor" dobił do siatki strzał Mateusza Michalskiego odbity przez Jakuba Lackovicia.

GKS Katowice i JKH GKS Jastrzębie przed rokiem rywalizowali w ćwierćfinale play off i wówczas zwycięzcę poznaliśmy dopiero po siedmiu meczach. Teraz obie śląskie drużyny spotkały się na etapie półfinałów i znów zapowiada się na zaciętą rywalizację. Jej pierwsza odsłona padła łupem jastrzębian, ale już w poniedziałek wieczorem czeka nas kolejny pojedynek w małej hali Spodka.

W II tercji gole nie padły, choć okazji z obu stron nie brakowało. W ostatniej odsłonie to jastrzębianie przechylili szalę wygranej na swoją korzyść. Najpierw w trakcie gry w przewadze po raz drugi "gumę" do siatki rywali wepchnął Urbanowicz. 38-letni zawodnik zmienił lot krążka po strzale Emila Bagina i został bohaterem spotkania.

Nie mający nic do stracenia katowiczanie w przedostatniej minucie wycofali bramkarza, ale nie na wiele się to zdało. Atakujący gospodarze stracili krążek i na 17 sekund przed końcową syreną Fin Rajamaki strzałem do pustej bramki przypieczętował zwycięstwo JKH.