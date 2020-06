Znani ludzie z woj. śląskiego, oni też kiedyś byli tacy mali. Dziś dorośli i zrobili kariery. Poznajecie ich?

Dzień Dziecka 2020. Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć nie wszyscy o tym pamiętają. Kim w dorosłym życiu zostali bohaterowie naszej publikacji? Zapraszamy Was do zabawy: spróbujcie odgadnąć, kto jest na archiwalnych zdjęciach w naszej galerii. Podpowiadamy, że to znani ludzie z woj. śląskiego, kiedy byli dziećmi. Przyjrzyjcie się im dobrze i napiszcie w komentarzu, kogo rozpoznaliście. Wieczorem opublikujemy odpowiedzi. To jak? Zaczynamy? Zapraszamy do naszej galerii!

Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym - powiedział popularny aktor Charles Chaplin. O dzieciach wypowiedziano miliony ciepłych i mądrych słów, miliony porad, jak być dla nich dobrym rodzicem i wychowawcą. Szkoda tylko, że wracamy do tych mądrości okazyjnie, tak jak rzadko, albo wcale, wracamy do lat własnego dzieciństwa. Zobaczcie zdjęcia znanych i lubianych, jak byli dziećmi Zobacz galerię (15 zdjęć) Stąd nasza propozycja, by choć 1 czerwca, w Dniu Dziecka powrócić do tamtych marzeń i pragnień, do beztroskich lat, które już dawno wyleciały nam z głowy. Brazylijski pisarz i poeta Paulo Coelho stwierdził, że dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu,

być ciągle czymś zajętym

i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie. zobacz galerię (15 zdjęć) Znani ludzie z woj. śląskiego, oni też kiedyś byli tacy mali... zobacz galerię (15 zdjęć) Bez pogodnego, pełnego dziecięctwa całe życie jest kalekie - uważał Janusz Korczak, wybitny polski pedagog, pisarz, założyciel i opiekun Domu Sierot w Warszawie, prekursor działań na rzecz praw dziecka. On też powiedział: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" i że dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia. Kochał dzieci jak niewiele osób na świecie. Powtarzał, że nie ma dzieci - są ludzie, ale o innej skali pojęć, innych popędach, innej grze uczuć. Żyjemy pospiesznie, niedbale, powierzchownie. Nie mamy czasu na nic, także dla własnych dzieci. Tę nieobecność w ich życiu próbujemy potem wynagrodzić im kosztownymi prezentami, choć one wolałyby dostać ten brakujący czas spędzony razem na zabawie, spacerze, rozmowie. Niemiecki pisarz Jean Paul napisał: "Dzieciństwo pełne miłości pozwala przeżyć połowę życia w tym zimnym świecie." Naładowane akumulatory w młodych latach pomagają nam zmierzyć się z dorosłością. Nasi bohaterowie najczęściej wracają właśnie do tych doświadczeń z dzieciństwa, które potem kształtowały ich pasje i zainteresowania zawodowe. Z niczego nie ma nic. Dziś proponujemy, byście się Państwo z nami pobawili, próbując rozpoznać, kim stały się w dorosłym życiu te urocze dzieciaki. Tak naprawdę wszystkie te osoby dobrze znacie, mamy więc nadzieję, że także rozpoznacie ze zdjęć z dzieciństwa, które nam przysłali. Dla tych, którzy nie poznają, pod tekstem miniściąga z nazwiskami. Zapraszamy do zabawy. PISZCIE ODPOWIEDZI W KOMENTARZACH. WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA OPUBLIKUJEMY 1 CZERWCA WIECZOREM