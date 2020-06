Zielony Budżet Katowic. Mieszkańcy złożyli 128 wniosków

W stolicy województwa śląskiego po raz pierwszy funkcjonuje w tym roku Zielony Budżet miasta Katowice. Jego pula to trzy miliony złotych, a cała inicjatywa to uzupełnienie Budżetu Obywatelskiego. Nowa forma konsultacji społecznych pozwalała mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Przez ponad miesiąc, od 1 kwietnia do 14 maja, wpłynęło 128 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.

– Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Dlatego podjąłem decyzję, by w ramach budżetu obywatelskiego wydzielić osobną pulę na zielone inwestycje. Katowiczanie znów pokazali, że chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie, bo w ramach pierwszej edycji Zielonego Budżetu zgłosili 128 pomysłów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Wśród wszystkich zgłoszeń znalazło się 25 projektów ogólnomiejskich, a najwięcej projektów lokalnych zostało przedstawionych dla dzielnicy Śródmieście – 14 projektów. Mieszkańcy zgłosili szereg zadań związanych z zagadnieniami poprawy i zazielenienia swoich okolic. - Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez nowe nasadzenia krzewów i drzew (także owocowych), ale też tworzenie łąk kwietnych, zakupy kwietników, stawianie żywopłotów czy rewitalizację i pielęgnację terenów trawiastych – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice. Poza zazielenieniem miasta katowiczanie zgłosili projekty, których realizacja oznaczać może wsparcie dla zwierząt. Wśród takich propozycji znalazły się m.in.: zakup budek lęgowych dla ptaków, stworzenie pszczelich pasiek (Załęska Hałda-Brynów część Zachodnia) i tzw. hoteli dla owadów zapylających (Koszutka, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec). Nie zabrakło również projektów o charakterze edukacyjnym. W przypadku wyboru tych zadań do realizacji, mieszkańcy będą mogli brać udział w zajęciach edukacyjno-przyrodniczych (Piotrowice-Ochojec) i edukacyjno-warsztatowych (Zawodzie), uczestniczyć w cyklu ekowarsztatów (Ligota-Panewniki), zajęć o bioróżnorodności, a specjalnie z myślą o uczniach katowickich szkół przygotowano projekt przedmiotu z zakresu zero waste. Wśród projektów znalazły się również m.in.: zakup poidełek z wodą pitną dla placówek oświatowych w dzielnicy Giszowiec, zakup tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego badania stanu drzew, postawienie tablic edukacyjnych z interaktywnymi grami przyrodniczymi, stworzenie elektronicznego atlasu drzew czy ogrodów deszczowych w różnych miejscach Katowic. Spośród 128 złożonych wniosków, aż 117 przeszło pomyślnie przez weryfikację formalną i zostało przekazanych do analizy merytorycznej. Po jej zakończeniu pozytywnie ocenione projekty zostaną przekazane Zespołowi Oceniającemu, którego zadaniem będzie wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta. Lista zadań przeznaczonych do realizacji na 2021 rok zostanie opublikowana do końca września tego roku.