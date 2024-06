W Galerii Katowickiej trwa akcja: Zbieraj surowce, zyskaj sadzonkę! Piękne kwiaty czekają przed budynkiem

Udział w przedsięwzięciu nie tylko przyniesie korzyści w postaci pięknych roślin, ale także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez recykling. Przetwarzanie odpadów ma ogromne znaczenie dla ochrony planety. Recykling pozwala na ponowne wykorzystanie surowców, co zmniejsza potrzebę eksploatacji nowych zasobów naturalnych. Ogranicza też emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian klimatycznych. Mniej odpadów w środowisku oznacza mniej zagrożeń dla dzikiej fauny i flory.

Głównym Partnerem akcji jest Dalkia Polska Energia S.A. Przedsiębiorstwo to zajmuje się rozprowadzaniem ciepła na terenie Katowic, Sosnowca, Mysłowic i Rudy Śląskiej. W 12 ciepłowniach i elektrociepłowniach wytwarza, przesyła i dystrybuuje energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Ciepło to zasila liczne instytucje, zakłady przemysłowe, obiekty oświatowe, usługowo-handlowe oraz tysiące mieszkań śląsko-dąbrowskich. Spółka prowadzi szereg działań związanych z dekarbonizacją i skutecznie redukuje emisję CO2. W swojej strategii do 2030 roku nadała sobie za cel zupełne odejście od węgla i zastąpienie go innym paliwem.