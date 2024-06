Kwiaty rozdane, surowce zebrane. Zakończyła się akcja „Sadzonka za surowce wtórne” w Katowicach

W zamian za przekazane odpady każdy uczestnik otrzymał piękne sadzonki. Stoisko z roślinami cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a pierwsze osoby pojawiły się już chwilę po otwarciu. Uczestnicy akcji przynosili ze sobą makulaturę, plastikowe butelki oraz małe elektroodpady. Każdy z uśmiechem odbierał rośliny, które zostały przygotowane przez firmę Jawor z Jaworzna. Nie zabrakło surfinii, pelargonii, lawendy a nawet ziół: tymianku, czy bazylii.

- Dzisiaj, na zaproszenie Dziennika Zachodniego, uczestniczyliśmy w akcji zbiórki surowców. W zamian za przyniesione surowce mieszkańcy otrzymali różnego rodzaju sadzonki. Nasza rola polega na odbiorze surowców, które po całej akcji trafią na sortownię przy ulicy Milowickiej. Tam zostaną posegregowane i przekazane do dalszego zagospodarowania - Agnieszka Rożek, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Głównym Partnerem akcji była Dalkia Polska Energia S.A. Przedsiębiorstwo to zajmuje się rozprowadzaniem ciepła na terenie Katowic, Sosnowca, Mysłowic i Rudy Śląskiej. W 12 ciepłowniach i elektrociepłowniach wytwarza, przesyła i dystrybuuje energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Ciepło to zasila liczne instytucje, zakłady przemysłowe, obiekty oświatowe, usługowo-handlowe oraz tysiące mieszkań śląsko-dąbrowskich. Spółka prowadzi szereg działań związanych z dekarbonizacją i skutecznie redukuje emisję CO2. W swojej strategii do 2030 roku Dalkia Polska Energia nadała sobie za cel zupełne odejście od węgla i zastąpienie go innym paliwem.