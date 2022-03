Uruchomiono punkt weterynaryjny dla zwierzaków z Ukrainy. Znajduje się przed dworcem PKP w Katowicach

Na wsparcie mogą liczyć również zwierzęta

W czwartek, 10 marca, przed dworcem PKP w Katowicach rozpoczął się montaż całodobowych, ogrzewanych namiotów. Będą one służyć obywatelom Ukrainy, by mogli się w nich ogrzać i zjeść posiłek przy stole, oczekując na kolejny pociąg lub inny transport, który zabierze ich do miejsca zakwaterowania. Namioty rozstawili strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

- Kolejne przestrzenie na dworcu w Katowicach są przeznaczane na potrzeby uchodźców. Powstają poczekalnie, działa punkt dla matek z dziećmi, ale na tym nie koniec. W pomoc włączają się samorządy, marszałek województwa śląskiego, to jest ogromne wsparcie - mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka prasowa wojewody śląskiego.

Zwierzęta również nie pozostaną bez opieki. Tuż obok uruchomiono punkt weterynaryjny, który w razie potrzeby, ma działać nawet całodobowo. Wraz z uchodźcami przyjeżdża do Katowic ogromna liczba psów, kotów, ale też innych zwierząt, w różnym stanie. Często są bardzo zestresowane po wielogodzinnej podróży.