Tłumy uchodźców na dworcu PKP w Katowicach. Z dziećmi, zwierzętami i bagażami, czekają na pomoc Tomasz Breguła

Każdego dnia przez dworzec PKP w Katowicach przewijają się setki uchodźców. Dorośli czekają na pomoc z małymi dziećmi, zwierzętami domowymi i dorobkiem całego swojego życia, który spakowali do kilku walizek. Do punktu informacyjnego ustawiają się ogromne kolejki. Wszystko to uchwyciła swoim obiektywem nasza fotoreporterka, Marzena Bugała-Astaszow.