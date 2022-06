Teatry zamieniły scenę na boisko. Starcie mistrzów: Sosnowiec vs Katowice. Na murawie GKS-u zagrali Rokita, Mioush, Bojarun, Chęciński

Na deskach… boiska

To był już drugi mecz rozegrany przez aktorów śląskich teatrów. W zeszłym roku wygrała drużyna Teatru Zagłębia. Dzisiaj Ślązacy mieli przez to doskonałą okazję do rewanżu. Nie zmarnowali jej i pokonali rywala 8:5. Oczywiście wszystko przebiegało w przyjaznej atmosferze.