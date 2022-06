Tauron Nowa Muzyka Katowice 2022 - PROGRAM. Kto zagra? Gwiazdy powiększają program! mat. prasowe

Trzy wyjątkowe projekty wzmacniają program 17. edycji festiwalu. Pełny subtelności i emocji jazz od The Cinematic Orchestra, klubowa moc Skreama i przebojowy nowy pop Tymka i Urbańskiego zagwarantują ogrom muzycznych wrażeń. Do startu festiwalu pozostało zaledwie 5 tygodni, a to wciąż nie koniec odsłaniania programu zbliżającej się edycji TNMK.