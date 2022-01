Tajemnicze pożary dawnej lokomotywowni w Katowicach. Podpalenia?

Tajemnicze pożary budynków dawnej lokomotywowni

Jeden z budynków dawnej lokomotywowni stanął w płomieniach 29 października. Kłęby dymu i rozbuchane płomienie wydobywające się z ul. Raciborskiej w Katowicach, widać było z wielu stron miasta. Pożar objął połowę dachu dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego pomiędzy halami. Zdaniem strażaków jego przyczyną było prawdopodobnie podpalenie.

- Z uwagi na to, że obiekt nie jest użytkowany i nie jest przyłączony do instalacji elektrycznej, mogło dojść do podpalenia. Ktoś musiał być wtedy w środku, konieczna była ingerencja człowieka - mówi st. kpt. Adam Kryla, oficer prasowy PSP w Katowicach.