Święto Niepodległości 2021 w Katowicach. Zobacz ZDJĘCIA z oficjalnych obchodów

W czwartek na Placu Bolesława Chrobrego w Katowicach odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Do zgromadzonych przemówił gospodarz uroczystości Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. W uroczystości wzięli udział między innymi: Minister Michał Wójcik, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, a także delegacje służb mundurowych i instytucji państwowych oraz mieszkańcy Katowic.

Po odegraniu Hymnu Państwowego i Apelu Poległych oraz Salwie Honorowej przybyłe na obchody delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do katowickiej Archikatedry Chrystusa Króla, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, odrodziło się Państwo Polskie. W tym dniu podpisano porozumienie pokojowe kończące I wojnę światową, a dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Mimo że proces odradzania się Rzeczpospolitej postępował stopniowo, to właśnie dzień 11 listopada 1918 roku uznaje się za umowną datę odzyskania Niepodległości. Święto to ustanowiono w 1937 roku i zniesiono po II wojnie światowej, a ponownie obchodzone jest od 1989 roku.