Straszne odkrycie Katowicach! Zeszkieletowane zwłoki w pustostanie obok SCC. Policja prosi o pomoc w identyfikacji

Makabryczne odkrycie w Katowicach!

Wiele wskazuje na to, że była to osoba bezdomna.

Instytut Ekspertyzy Sądowej w Krakowie wykonał rekonstrukcję wyglądu przyżyciowego czaszki i wydał opinię. Na jej podstawie można stwierdzić, że mężczyzna w chwili śmierci mógł mieć 40-60 lat i około 180 cm wzrostu. Ponadto ustalono, że mężczyzna miał włosy koloru brązowego. W obrębie kości nosowej oraz wyrostków czołowych szczęki występują złamania, do których doszło na kilka tygodni przed śmiercią. Z opinii biegłego wynika, że uraz nie był zaopatrzony medycznie, co w efekcie doprowadziło do skrzywienia i zgrubienia prawej strony grzbietu nosa. Należy wziąć pod uwagę, iż uzyskany portret przyżyciowy oddaje jedynie przybliżone podobieństwo.