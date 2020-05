Strajk przedsiębiorców w Katowicach. "Święto pracy wolnych ludzi"

Strajk Przedsiębiorców w Katowicach - druga odsłona protestu

- Pracownicy i przedsiębiorcy walczymy dziś o to samo – o godną pracę i płacę. Często wielu z przedsiębiorców to także pracownicy wykonujący swój zawód w ramach samozatrudnienia. Następuje dziś wiele zmian, świat ewoluuje, ale nie oznacza to, że umarła dziś idea „walki klas”. Ona istnieje, choć front walki przebiega dziś gdzie indziej. Walka klas to walka ludzi pracy, którzy ją tworzą i o nią walczą z niekompetentnymi politykami zajmującymi się tylko sobą, z politykami którzy zatracili poczucie tego kto i po co ich wybrał i kogo interesy mają reprezentować – napisali organizatorzy w mediach społecznościowych.