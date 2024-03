Adrian Zandberg i Razem poparło Dawida Durała w wyborach na prezydenta Katowic

Razem wspiera Dawida Durała. Lewica Marcina Krupę

— Ekipa, którą zebrał Dawid Durał, wywodząca się z ruchów miejskich ma najciekawszy, najbardziej postępowy i idący do przodu, przyszłościowy program dla miasta. Bardzo szanuję zaangażowanie w sprawy ekologiczne, w sprawy dotyczące klimatu, zieleni. Druga sprawa, niezmiernie ważna dla Razem, to kwestie mieszkaniowe – wyjaśniał Adrian Zandberg na katowickim rynku.

Z list tego komitetu wystartuje także kilku działaczy związanych z Razem. Zandberg i Razem w przeciwieństwie m.in. do Lewicy i PSL poparli w wyborach na prezydenta miasta Dawida Durała. Ten może liczyć także (oczywiście oprócz Polski 2050) na wsparcie KATO protestu oraz Ruchu Autonomii Śląska.

Istotna dla Zandberga jest obietnica zwiększenia nakładów na miejskie budownictwo czynszowe i zatrzymania kryzysu mieszkaniowego. W opinii polityka, choć nie jest on w aglomeracji tak widoczny jak w Warszawie, to jest on bolesny dla młodych ludzi mieszkających na Śląski i w Zagłębiu.