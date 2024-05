Sprawa kierowcy autobusu z Katowic, oskarżonego o zabójstwo 19-letniej Basi, spadła z wokandy

Sprawa kierowcy z Katowic oskarżonego o zabójstwo spadła z wokandy

Łukasz T. twierdził, że był to wypadek, do którego doszło dlatego, że obawiał się agresywnego zachowania osób przebywających na jezdni i próbował odjechać. Sąd jednak nie dał wiary jego słowom. Oskarżony wielokrotnie przepraszał rodzinę 19-latki i deklarował chęć pomocy dla niej.

We wrześniu ubiegłego roku - po długim procesie - Sąd Okręgowy w Katowicach wymierzył Łukaszowi T. łączną karę 16 lat więzienia, uznając go za winnego zabójstwa Barbary Sz. i usiłowania zabicia trzech innych osób, a także prowadzenia autobusu pod wpływem tramadolu działającego podobnie jak alkohol. Sąd przypomniał wówczas, że mężczyzna miał zaburzenia osobowości ze skłonnością do agresji. Leczył się psychiatrycznie, miał próbę samobójczą, do czego nie przyznał się przy badaniach psychologicznych kierowców.