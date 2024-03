Smieszne MEMY po meczu Polska - Estonia. Zwycięstwo ze słabym rywalem 5:1. Czy kadra zachwyciła grą? Co na to internauci? Sprawdź

Najlepsze MEMY po meczu Polska - Estonia. Zwycięstwo ze słabym rywalem 5:1

Polska, jako zdecydowany faworyt starcia z Estonią, nie miała łatwego zadania. Mimo że rywale Polski zajmują dopiero 123 miejsce w rankingu FIFA i ostatnie spotkanie wygrali ponad rok temu, nie można było ich lekceważyć. Przyjechali do Warszawy osłabieni, ale gotowi do walki. "Podopieczni Michała Probierza zrobili co do nich należało i pokonali w stolicy słabego rywala, ale swą grą nikogo nie rzucili na kolana".