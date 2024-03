Polska wygrała z Walią - oto MEMY po meczu. Co to były za emocje! Dogrywka, karne i... GIGANTYCZNA radość - jedziemy na EURO!

Memy po meczu Walia - Polska! Trudny mecz, karne i ogromna radość - jedziemy na EURO!

Mecz Walia - Polska decydował o tym, która z tych drużyn zagra w finałach mistrzostw Europy. Stawka spotkania sprawiła, że finał baraży o Euro był bardzo zacięty. Obydwa zespoły zdawały sobie sprawę, że jeden błąd może przesądzić sprawę dlatego starały się grać uważnie w obronie i przede wszystkim zabezpieczy dostęp do własnej bramki i dopiero później myśleć o strzeleniu gola.

Po zmianie stron gra się jeszcze bardziej zaostrzyła, a Walijczycy osiągnęli optyczną przewagę i kilka razy Wojciech Szczęsny ratował nam skórę. Biało-Czerwoni przez 90 minut nie potrafili oddać celnego strzału na bramkę gospodarzy, ale nie dali sobie też strzelić gola i do wyłonienia drużyny, która w czerwcu zagra w finałach ME w Niemczech zadecydowała dogrywka.

Ostatniego finalistę tegorocznych ME wyłoniły dopiero rzuty karne, bo wcześniej we wtorek awans wywalczyły Gruzja i Ukraina. Jedenastki lepiej egzekwowali Polacy, którzy byli bezbłędni i to ich zobaczymy latem w turnieju w Niemczech. Ostatniego karnego Daniela Jamesa Walijczyków obronił Szczęsny zostając bohaterem naszej reprezentacji.