Setki osób protestowało w Katowicach przeciwko ustawie "lex TVN" - ZDJĘCIA. Na transparentach m.in. “Żądamy faktów, nie propagandy”

Organizatorem protestu pod hasłem - Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska w Katowicach był Komitet Obrony Demokracji - Śląskie. - My, obywatelki i obywatele Polski apelujemy do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy zwanej lex TVN, z dnia 11 sierpnia 2021 roku, a przyjętej w głosowaniu Sejmu w dniu 17 grudnia 2021 roku – podkreślali organizatorzy tego przedsięwzięcia, zachęcając do udziału w nim.