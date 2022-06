Samochód, samolot, a może... pociąg? Jaki środek transportu najchętniej wybieramy jadąc do Chorwacji?

Chorwacja – z biurem podróży czy we własnym zakresie?

Przeglądając statystyki udostępniane przez różne biura podróży widzimy, że Chorwacja znajduje się w ogonie listy najpopularniejszych kierunków. Z usług pośredników korzystamy wybierając się do bardziej odległych krajów, takich jak Turcja czy Egipt. Bynajmniej nie oznacza to, że Polacy przestali jeździć na południe Europy. Po prostu wybierając się do Chorwacji najczęściej planujemy wakacje samodzielnie.

Planując urlop nad Adriatykiem możemy skorzystać z bezpośredniego połączenia lotniczego. Do Splitu bez przesiadek dolecimy z Katowic i Warszawy, a do Zagrzebia – z Warszawy. Jednak, tak jak w przypadku biur podróży, w zestawieniach linii lotniczych Chorwacja również nie cieszy się szczególnym wzięciem. Nic dziwnego. Dojazd nad Adriatyk własnym samochodem jest bardzo wygodny, a do wyboru jest kilka różnych tras.