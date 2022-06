Linia Polska-Chorwacja miała wystartować w tym roku. Czy dojedziemy bezpośrednim pociągiem do Splitu?

Bezpośredni pociąg do Chorwacji? Nie w tym roku

Pociąg z Krakowa do Splitu miał wyruszyć w te wakacje. Poczyniono nawet konkretne działania – na początku bieżącego roku czeski RegioJet, który miał obsługiwać linię, otrzymał zgodę prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na dostęp do pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Polska-Chorwacja. Jak się okazuje, to nie wystarczyło, by linia Kraków-Split mogła zostać uruchomiona. Pewne decyzje zostały podjęte zbyt późno i znalezienie miejsca na nową linię w aktualnych rozkładach jazdy okazało się niemożliwe. Co za tym idzie – z hucznych zapowiedzi nic nie wyszło. W trwającym sezonie nie pojedziemy do Chorwacji bezpośrednim pociągiem z Polski.

Co nie oznacza, że nie będzie to możliwe w kolejnych latach. Zezwolenie wydane RegioJet na wprowadzenie swoich składów na polskie tory jest ważne cztery lata. Można więc mieć nadzieję, że doczekamy się, prędzej czy później, bezpośredniej linii łączącej Polskę z Chorwacją.