Ruszyły roboty na Panewnickiej. Przebudowa obejmie 30 przejść dla pieszych. Będą zwężenia, progi zwalniające i mniej miejsc parkingowych

W pierwszym etapie prace obejmują odcinek ulicy Panewnickiej od Dworca PKP do skrzyżowania z ulicą Piotrowicką, a w kolejnych etapach od Piotrowickiej do skrzyżowania z ulicą Medyków, od skrzyżowania z Medyków do skrzyżowania z ul. Partyzantów, a ostatni etap to rejon od skrzyżowania z ulicą Partyzatów aż do granicy miasta z Rudą Śląską.

To kolejne przebudowywane przejście dla pieszych w Katowicach. W kwietniu ruszyła przebudowa na 1 Maja

Przypomnijmy, że w kwietniu katowicki MZUiM rozpoczął podobną realizację na ulicy 1 Maja w Zawodziu w rejonie Uniwersytetu Ekonomicznego. Tu również chodziło o zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, a prace dotyczyły miejsca, w którym jesienią ubiegłego roku doszło do tragicznego wypadku: pod kołami tramwaju zginęła 19-letnia studentka z Kazachstanu.

Przebudowa na 1 Maja zakończy się jeszcze w czerwcu. Niektóre zmiany już wprowadzono: jezdnia przy przystanku tramwajowym obok UE została zawężona, pojawiły się też nowe wyniesione przejścia dla pieszych oraz nowe oświetlenie. Dodatkowo zlikwidowany został chodnik wzdłuż torowiska oraz zamontowano nowe barierki. Koszt wszystkich prac to 100 tys. zł.