Przedszkola i żłobki w Katowicach zaczną działać dopiero od 25 maja. To tydzień później niż planowano.

Przedszkola i żłobki w Katowicach zostaną otwarte 25 maja

Miejskie żłobki i przedszkola w Katowicach zostaną otwarte 25 maja – poinformował katowicki Urząd Miasta. Wcześniej miasto zapowiadało, że placówki zostaną uruchomione 18 maja, czyli w najbliższy poniedziałek. Termin przesunięto z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Katowicach i regionie.

- W związku z największą w Polsce liczbą zachorowań odnotowanych w naszym regionie w ostatnich dniach w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, podjąłem decyzję o aktualizacji harmonogramu „odmrażania” żłobków i przedszkoli – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Bezpieczeństwo dzieci to nasz priorytet. Dlatego przychyliliśmy się do wniosku dyrektorów placówek, by uruchomienie żłobków i przedszkoli przesunąć na 25 maja – podkreśla prezydent.

Przypomnimy, że sytuacja w regionie jest trudna od czasu, gdy zakażenie koronawirusem potwierdzono w kopalniach, które stały się największymi w kraju ogniskami pandemii. Z uwagi na rosnącą liczbę potwierdzonych zakażeń wstrzymano wydobycie m.in. w kopalni Murcki – Staszic. Tylko do 14 maja w Katowicach potwierdzono już 239 zakażeń COVID-19, a objętych kwarantanną jest 726 mieszkańców.