Policjanci przechwycili ponad 4 kg marihuany. Zatrzymano 32-letniego mężczyznę. ZDJĘCIA

Fałszywy alarm w Sądzie Okręgowym. Ewakuowano 400 osób

Fałszywy alarm w Sądzie Okręgowym w Katowicach. W poniedziałek, 16 grudnia, do sądu trafiła koperta, z której wysypał się biały proszek. Do przesyłki dołączony był też list z pogróżkami. Z budynku ewakuowano około 400 osób. Na miejsce wezwano 15 zastępów strażaków, w tym pluton c...