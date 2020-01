Pikieta nauczycieli w Katowicach. Sławomir Broniarz, szef ZNP: Walczymy o godne płace ZDJĘCIA

Chcemy godnie zarabiać - takie słowa padły dzisiaj, 8 stycznia, z ust wielu nauczycieli, którzy licznie zebrali się przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, by wziąć udział w manifestacji pracowników oświaty. To wszystko w ramach comiesięcznej akcji Związku Nauczycielstwa Polskiego, zgodnie z którą 8. dnia każdego miesiąca w innym mieście w Polsce mają odbywać się pikiety. Wcześniej podobne wydarzenia odbyły się w Krakowie (8 listopada 2019) i w Gdańsku (8 grudnia 2019). Dziś w Katowicach.

Pikiety mają przypominać o kwietniowym strajku nauczycieli z 2019 roku oraz o "proteście włoskim", który trwa w wielu szkołach od października tamtego roku aż do teraz. – Dobra edukacja to wciąż jest nasz cel. Chcemy przypomnieć, że nasze postulaty nie zostały zrealizowane, a edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego – mówi Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Śląskiego ZNP. Oprócz tego, że w wydarzeniu w Katowicach wzięły udział liczne delegacje ze szkół z całego województwa śląskiego, pojawili się tutaj również przedstawiciele ZNP m.in. z okręgów: małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Byli też przedstawiciele rady uczelnianej Uniwersytetu Śląskiego.

Hasło pikiety to: "Walczymy o godność zawodu nauczyciela". – Poprzez godność mamy na myśli: szacunek, narzędzia do pracy, możliwość pracy i godnego wynagradzania nas. Podtrzymujemy swoje dotychczasowe postulaty – tłumaczy Grażyna Hołyś-Warmuz, rzeczniczka prasowa zarządu okręgu śląskiego ZNP. – Z kolei poprzez manifestacje chcemy przypominać o największym w Polsce strajku w oświacie, który rozpoczął się 8 kwietnia 2019 – dodaje.

- Mimo tego, że nasze postulaty nie zostały wtedy osiągnięte, nie poddajemy się. Nadal jest w nas siła i zapał do tego, by razem walczyć o godziwe warunki pracy - mówił dziś Broniarz. - Chcemy też chronić Kartę Nauczyciela, której niektórzy chcą się być. To jest nasza konstytucja, wskazująca na nasze prawa i obowiązki. Coś, co sprawia, że nasz zawód jest niezależny - podkreślał.

Uczestnicy manifestacji zgodnie przyznali, że nie spoczną, póki ich zawód nie będzie traktowany z należytym szacunkiem, a warunki pracy oraz wynagrodzenie będą odpowiadać ich kwalifikacjom, wykształceniu i rosnącym obowiązkom, których się podejmują.