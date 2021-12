Pierwszy raz w Katowicach odbył się TARG RZECZY ŁADNYCH. Można było znaleźć wszystko! Zobaczcie zdjęcia

Mnóstwo pomysłów na prezenty, ale nie tylko

Punktualnie o godzinie 11:00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach otwarło swoje drzwi, by rozpocząć pierwsze organizowane w stolicy województwa śląskiego, Targi Rzeczy Ładnych. Znajdziemy na nich mnóstwo wyrobów od 160 wystawców, w tym kilkadziesiąt marek, które jeszcze nigdy nie pokazywały się w Katowicach.

- Od dawna mieliśmy chrapkę, żeby wybrać się poza Warszawę i wreszcie nam się to udało. Najpierw, we wrześniu zorganizowaliśmy targi we Wrocławiu, a teraz przyszła pora na Katowice, gdzie chcieliśmy zawitać już rok temu. Cieszymy się, że tu jesteśmy, ponieważ to miejsce wydaje nam się bardzo interesujące - mówi Paweł Stremski, organizator.