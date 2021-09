Oni pochodzą z Katowic! To muzycy, aktorzy, sportowcy... Wiedzieliście o tym? Zobaczcie ZDJĘCIA

Znani ludzie związani z Katowicami. To muzycy, aktorzy, sportowcy

Katowice mają powody do dumy. W mieście urodziło się, wychowało, spędziło dzieciństwo i młodość wielu artystów. Wielu z nich zrobiło duże kariery. To między innymi muzycy, aktorzy oraz znani sportowcy. Niektórzy z nich w Katowicach urodzili się, ale niedługo potem związali z innymi miasta, ale wciąż wspominają miejsce, z którego pochodzą. Inni do dziś mieszkają w Katowicach i promują miasto.