Obywatele Ukrainy mogą się zwrócić o pomoc w kilku punktach na terenie Katowic. Mogą liczyć m.in. na posiłek i nocleg

Wsparcie zaraz po wyjściu z autobusu

Władze miasta chcą przekazać wsparcie obywatelom Ukrainy, którzy dopiero co przyjechali do Katowic i być może nie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się o pomoc. Wsparcie oferowane jest zarówno tym, którzy chcą zostać w mieście, jak i tym, dla których Katowice są wyłącznie przystankiem na trakcie podróży do miejsca docelowego pobytu.

- Staramy się na bieżąco reagować na wszystkie potrzeby, jakie pojawiają się w związku z tą trudną sytuacją, dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie kolejnych miejsc, w których obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać doraźną pomoc. Chodzi o zapewnienie posiłku, czy miejsca noclegowego na jedną noc – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W sumie na terenie Katowic pojawią się trzy nowe punkty. Pierwszy z nich, tak zwany punkt powitalny, zlokalizowany został w miejscu, gdzie pojawia się duża liczba podróżnych – w tym właśnie obywateli Ukrainy. Chodzi o Międzynarodowy Dworzec Autobusowy przy ul. Sądowej. Punkt umieszczony został na pierwszym piętrze budynku, w którym mieści się poczekalnia dworca. Można w nim odpocząć zaraz po przyjeździe do Katowic.