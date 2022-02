Nowoczesny biurowiec Craft przy Silesia City Center w Katowicach ma być oddany do użytku w 2023 roku Monika Jaracz

Budowa wkracza w symboliczny moment. Nowoczesny biurowiec Craft przy Silesia City Center w Katowicach ma być oddany do użytku w 2023 roku. Będzie to industrialny i proekologiczny budynek z tarasami, rowerownią oraz miejscem przeznaczonym do ładowania samochodów elektrycznych.