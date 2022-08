Nowe usługi IKEA są już dostępne w sklepie w Katowicach

Osoby robiące zakupy w sklepie IKEA w Katowicach mogą korzystać z dwóch nowych udogodnień. Dla klientów i klientek korzystających z Aplikacji Mobilnej IKEA dostępna jest już usługa „Skanuj i płać”. To nowy sposób na zakupy w sklepie stacjonarnym, łączący tradycyjne zakupy z tymi robionymi w Sieci.

- Dzięki Aplikacji Mobilnej IKEA i dostępnej w niej usłudze „Skanuj i Płać” nasi klienci mają możliwość samodzielnego skanowania produktów podczas zakupów w sklepie. Wystarczy własny telefon. Po zeskanowaniu kodu kreskowego, produkt można już zapakować do torby bez potrzeby przepakowywania przy kasie. Po zakończeniu zakupów, z wygenerowanym kodem QR wystarczy udać się do specjalnie oznaczonych kas samoobsługowych. Czas transakcji przy kasie to średnio 60 sekund, czyli o połowę mniej w porównaniu do tradycyjnej formuły - mówi Anetta Domaradzka, dyrektor regionu IKEA Katowice.