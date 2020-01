Niezwykła instalacja w Galerii jednego dzieła w Muzeum Śląskim ZDJĘCIA Wykonano ją z ok. 375 km nici.

Niezwykła wystawa w Galerii jednego dzieła w Muzeum Śląskim jest już na półmetku. Będzie ją można oglądać do kwietnia tego roku. To instalacja „Counting Memories” Chiharu Shiota. Do jej stworzenia zużyto około 375 km nici.

„Counting Memories" w Galerii jednego dzieła w Muzeum Śląskim Około 375 km nici i łącznie 3 tysiące kłębków wełny wykorzystano do stworzenia instalacji w „Counting Memories"w Galerii jednego dzieła w Muzeum Śląskim. Wystawa została otwarta we wrześniu 2019 i będzie dostępna do 26 kwietnia 2020. Autorką instalacji jest Chiharu Shiota, artystka mieszkająca i pracująca w Berlinie. Jej prace – jak wyliczają w Muzeum Śląśkim - pokazywały m.in. Gropius Bau, Berlin (2019); Art Gallery of South Australia (2018); Yorkshire Sculpture Park, Wielka Brytania (2018); Power Station of Art, Szanghaj (2017); K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (2015). Wystawa artystki w Muzeum Śląskim zajmuje monumentalny hol główny Muzeum Śląskiego, czyli Galerię jednego działa. Instalacja ma być refleksją - jak zapowiadali przedstawiciele MŚ - nad tym, co nas tworzy oraz w jaki sposób wspomnienia budują naszą tożsamość w kontekście Górnego Śląska. - Swoją instalacją pragnę zwizualizować w tej przestrzeni wszechświat. Masywna chmura przeplatających się linii wypełnia pomieszczenie; unosi się nad układem dziewięciu stołów i krzeseł. Sieć ta mieści w sobie setki białych liczb, niczym gwiazdy na nocnym niebie. Pomieszczenie przekształca się w organiczną przestrzeń, nasz wewnętrzny wszechświat złączony z tym, co zewnętrzne. Wzajemnie powiązane sznury obrazują naszą wspólną historię. Każda liczba definiuje nas indywidualnie, jednocześnie jednak łącząc na poziomie uniwersalnym. Liczby przynoszą nam ukojenie, dzielimy się ważnymi dla nas datami, a one pomagają zrozumieć nam siebie. Nasza historia oparta jest na liczbach (...) - tak o swojej instalacji pisze Chiharu Shiota. Warto dodać, że to kolejna spektakularna instalacja w Galerii jednego dzieła w Muzeum Śląskim. Wcześniej prezentowano tu prace m.in. Leona Tarasewicza, Daniego Karavana, Carole Benzaken, Mirosława Bałki i Teresy Murak.