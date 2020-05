Mural 3 D obok Senatora w Katowicach zniszczony. Zobaczcie zdjęcia

Wyjątkowy mural 3D w Katowicach zniszczony! Zobaczcie

Mural 3 D na 1 Maja, obok Senatora w Katowicach, zniszczony. Ktoś go pokreślił i zabazgrał. Ten mural to słynny przykład street artu. Namalowali go artyści z agencji Good Looking z Warszawy, ci sami, którzy namalowali w Warszawie mural z podziękowaniami dla lekarzy i pielęgniarek...