Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, odwiedził Katowice. Przekazał maseczki dla górników

Katowice: W poniedziałek, 18 maja 2020, miasto odwiedził Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Opowiadał m.in. o ciężkiej sytuacji związanej z koronawirusem w górnictwie. W ramach wsparcie przekazał górnikom maseczki. Ważnym tematem był również hejt, który coraz częściej dotyka górników i ich rodziny.

Michał Wójcik w Katowicach. Przekazał maseczki dla górników od Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości W poniedziałek 18 maja do Katowic przyjechał Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, który wziął udział w konferencji prasowej. Rozmawiał o sytuacji koronawirusa wśród górników w województwie śląskim. Michał Wójcik przekazał 20 tysięcy maseczek ochronnych dla górników i ich rodzin, które otrzymał od Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

– Wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej przekazujemy górnikom i ich rodzinom maseczki ochronne. Są one darem Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku ze wzrostem zachorowań i zagrożeniem koronawirusem zdecydowaliśmy się z Ministrem Sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym, że przekażemy potrzebującym część masek wyprodukowanych przez więźniów w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dzisiaj zostanie przekazana pierwsza partia 20 tysięcy maseczek. Trafią one do spółek górniczych, a następnie do górników – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik na konferencji prasowej w Katowicach.

Minister przypomniał, że resort sprawiedliwości już kilka tygodni temu przygotował specjalny program dotyczący produkcji środków dezynfekujących, maseczek i innych środków ochronnych niezbędnych w czasie pandemii. Środki te są przekazywane potrzebującym.

– Możemy mówić o wielkim sukcesie naszego programu, w którym biorą udział zakłady karne i areszty śledcze w całym kraju. Wszystkie jednostki penitencjarne w województwie śląskim zaangażowały się w produkcję środków ochronnych. Trafiają do instytucji, gdzie są ludzie, którzy potrzebują pomocy. To hospicja, szpitale, domy dziecka, domy pomocy społecznej. Przekazywany przez nas sprzęt trafił do lekarzy, pielęgniarek – mówił Michał Wójcik. Zakłady karne w Polsce są bezpieczne Wiceminister sprawiedliwości mówił w Katowicach także o sytuacji w więziennictwie.

– Żadna osoba nie zaraziła się koronawirusem na terenie jednostek penitencjarnych, co jest wynikiem mechanizmów wprowadzonych wiele tygodni temu przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną. Obecnie 4 osoby osadzone w więzieniach są chore na koronawirusa. Osoby osadzone nie zaraziły się koronawirusem na terenie jednostek penitencjarnych. Są to osoby tymczasowo aresztowane, które przewieziono do naszych jednostek. Umieściliśmy je w specjalnie wydzielonym szpitalu, aby nie miały kontaktu z innymi osobami – powiedział Michał Wójcik.

Michał Wójcik podkreślał, że dzięki wprowadzonemu zakazowi wizyt w jednostkach penitencjarnych oraz zakazie pracy więźniów na zewnątrz. Każdy, kto pojawia się w jednostkach penitencjarnych ma mierzoną temperaturę. Funkcjonariusze Służby Więziennej podczas kontaktu z oskarżonymi muszą używać maseczek i innych środków ochronnych. – We współpracy z Sanepidem wprowadziliśmy zaostrzony rygor i efekt jest taki, że ani jedna osoba nie zaraziła się koronawirusem – podkreślił wiceminister. Nie zgadzają się na hejt na górników Niestety wraz z wzrostem zachorowań u górników w naszym województwie spotkał się z olbrzymią falą hejtu skierowanych w górników, ale także ich rodzin oraz pozostałych mieszkańców województwa śląskiego.

– Hejt jest czymś karygodnym i absolutnie niedopuszczalnym. Ministerstwo Sprawiedliwości chce doprowadzić do zmiany przepisów w tym zakresie. Już w pierwszej Tarczy antykryzysowej pojawił się przepis dotyczący lekarzy i personelu medycznego, który mówi o stosowaniu środka zapobiegawczego przez prokuratora bądź przez sąd, jeżeli są podejmowane działania podyktowane mową nienawiści. Celem przepisu jest ochrona osób, których dotyka hejt – powiedział Michał Wójcik.

Jak mówił, przy najbliższej nowelizacji ustawy, istniejący przepis zostanie rozszerzony na wszystkie grupy zawodowe. Chronione mają być wszystkie osoby, które są lub mogą być zarażone koronawirusem, a w ich kierunku używana jest mowa nienawiści. Środek zapobiegawczy ma polegać na zakazie zbliżenia się, zakazie kontaktu z osobą pokrzywdzoną bądź umieszczania określonych treści w internecie.

- Nie ma zgody na hejt – podkreślił wiceminister Michał Wójcik.

Wybory prezydenckie: Trzaskowski za Kidawę