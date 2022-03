Miasto Ogrodów chce, żeby dzieci z Ukrainy choć na chwilę zapomniały o wojnie. Pomóc ma w tym muzyka

Muzyka dla gości z Ukrainy

Od piątku do niedzieli mali goście gości z Ukrainy wraz z rodzicami będą mogli wziąć udział w Mieście Ogrodów w warsztatach muzycznych, wspólnym rysowaniu z rodzicami i rodzinnym muzykowaniu.

– Możemy sobie tylko wyobrazić, co przeszli i co czują ludzie, którzy musieli uciekać ze swojego kraju. Dzieci przeżywają to ze zdwojoną siłą. Chcemy stworzyć im odskocznię od rzeczywistości. A muzyka i wszelka twórczość potrafią leczyć dusze – mówi Łukasz Kałębasiak, wicedyrektor Miasta Ogrodów ds. programowych.

Z pomysłem pierwszych zajęć wyszli katowiccy edukatorzy i animatorzy – Asia Bronisławska prowadząca w Mieście Ogrodów popularny Muzykodrom, Ewa Baranowska–Jojko, którą można było tam spotkać podczas zajęć Kreatywnej Kreski oraz Alina Adamczyk i Aleksandra Konieczny prowadzące EduMuzArte.

Wszystkie one od piątku do niedzieli poprowadzą zajęcia dla ukraińskich dzieci wraz z rodzicami. W piątek i w sobotę będzie to Muzykodrom (o godz. 11 w piątek i godz. 13 w sobotę, wiek nie gra roli). W sobotę o godz. 15 na wspólne rysowanie zaprasza Ewa Baranowska–Jojko, a w niedzielę od 15.30 dziewczyny z EduMuzArte wciągną chętnych do wspólnego muzykowania. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.