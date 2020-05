Kościół w Murckach zamknięto przez koronawirusa. Po niemal dwóch tygodniach znów jest otwarty dla wiernych. Świątynię zdezynfekowano

- W tygodniu w mszach bierze udział do 20 osób. My zachowujemy wszystkie środki ostrożności, ale widać, że mieszkańcy Murcek też są ostrożni, stąd nie ma za dużej frekwencji. Z drugiej strony wróciliśmy do transmisji mszy przez internet i mamy dużą oglądalność – mówi.

Jak podkreśla wikariusz, gdy księża przebywali na kwarantannie, mogli liczyć na ogromne wsparcie ze strony parafian.

- Przynosili nam zakupy i obiady, zresztą obiady noszą do dziś. Nie mogliśmy narzekać. Jedyne co teraz się zmieniło, to to że na zakupy mogę jeździć sam, poza tym pracujemy zdalnie i zachowujemy ostrożność – przyznaje duchowny. Gdy koronawirusa potwierdzono u proboszcza, również wikariusz został objęty kwarantanną, ale jak się okazało był zdrowy.