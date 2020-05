Koronawirus w Urzędzie Skarbowym w Katowicach. Petenci stoją w długiej kolejce. A do 31 maja trzeba złożyć zeznanie

Od rana w piątek przed Pierwszym Urzędem Skarbowym w Katowicach ustawiła się długa kolejka petentów. Powód? W urzędzie wykryto koronawirusa u pracowników. Konieczne było ograniczenie punktów obsługi. A to ostatnie dni na osobiste złożenie zeznania podatkowego PIT. Związki zawodowe domagają się oddelegowania wszystkich pracowników do pracy zdalnej, jednak jak tłumaczy IAS, to niemożliwe.

Koronawirus w Urzędzie Skarbowym w Katowicach Zniecierpliwienie i obawa przed tym, że nie zostanie się obsłużonym panuje dziś przed wejściem do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury. Przez epidemię koronawirusa urząd znacznie ograniczył możliwość osobistego stawiennictwa w placówce. Większość spraw trzeba załatwiać przez internet, a niestety nie wszyscy mogą i chcą to robić w taki sposób. Na dodatek u pracowników skarbówki wykryto koronawirusa. W kolejce przed urzędem ustawiło się kilkadziesiąt osób. Większość ma założone maseczki i stara się zachować odstępy między sobą. Niektórzy jednak tej bezpiecznej odległości nie zachowali. Sytuacja jest dość napięta. Jak już pisaliśmy w czwartek 28 maja, pomimo tego, że zakażone osoby poddane zostały kwarantannie, związki zawodowe wskazują, że zagrożenie wcale nie minęło.

Zdaniem ZOZ, wielu pracowników, których sanepid nie zdecydował się oddelegować na kwarantanne mogło zarazić się od innych pracowników. Ponadto przeprowadzana na terenie US dezynfekcja ma odbywać w sposób niezadowalający.

- W katowickich urzędach skarbowych serwis sprzątający i pracownicy nieustannie prowadzą odkażanie powierzchni (m.in. klamki, poręcze, przyciski, windy itp.) przy pomocy specjalistycznych środków. W zależności od urzędu, te czynności są prowadzone nawet kilka razy dziennie. Dodatkowo pracownicy mają dostęp do specjalistycznych płynów do dezynfekcji powierzchni, tak by móc samodzielnie zadbać także o własne biurka – mówi Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Jak informuje IAS, „Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Sanepidu, taka forma odkażania powierzchni w połączeniu w wietrzeniem jest wystarczająca”. Ta odpowiedź z kolei nie zadowala związków zawodowych. W oficjalnym liście do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ZOZ domaga się objęcia 14-dniową kwarantanną nie tylko tych pracowników, którzy według zaleceń sanepidu powinni zostać objęci kwarantanną, ale wszystkich, którzy mieli jakikolwiek kontakt z osobami zakażonymi lub oddelegowania ich do pracy zdalnej. Ponadto związki apelują o zamknięcie urzędów dla podatników do odwołania.

Jak tłumaczy IAS, wdrożenie takich działań jest jednak niemożliwe. „Pomimo dużej liczy wniosków składanych drogą elektroniczną, niemożliwa jest dalsza praca urzędu w takim trybie. Wciąż istnieją bowiem procedury, które wymagają fizycznej obecności pracownika w placówce” - informuje śląska KAS. Łącznie we wszystkich Urzędach Skarbowych na terenie województwa śląskiego wykryto dziewięć przypadków zakażenia koronawirusem w pięciu placówkach. Najwięcej zarażonych osób, aż cztery, to pracownicy US w Cieszynie. Wizyta w urzędzie przy Żwirki i Wigury w Katowicach W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, od 8 maja 2020 r. możliwa będzie wizyta w urzędzie skarbowym przez 2 dni w tygodniu: Środa od 9:00 do 13:00

Piątek od 9:00 do 13:00 W pozostałe dni obsługa Klienta odbywa się w jednostkach KAS poprzez e-Usługi, e-PUAP i telefonicznie.

Na sporą liczbę osób w kolejce może wpływać też fakt, że z powodu epidemii Ministerstwo Finansów przesunęło w tym roku termin składania deklaracji podatkowych. Deklaracje do 1 czerwca Możliwość składania deklaracji przesunięto o miesiąc. Ponieważ ostatni dzień maja przypada w niedzielę, to nowy termin składania deklaracji podatkowych oraz zapłaty podatku z tytułu PIT za 2019 r. to 1 czerwca 2020 r. Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego.

PIT za 2019 rok. Nie zapłacisz odsetek, jeśli dotrzymasz tego terminu Osoby, które do 1 czerwca 2020 r. zapłacą podatek z tytułu PIT za 2019 r., nie będą musiały płacić odsetek za zwłokę. Rozporządzenie ma związek z brakiem sankcji w przypadku złożenia zeznania PIT i rozliczenia się do 1 czerwca br. (31 maja 2020 r. to niedziela – dzień ustawowo wolny od pracy, więc termin przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.). Rozporządzenie w tej sprawie przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39. Na równi z wpłatą będzie traktowane zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku w tym okresie.

