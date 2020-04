Koronawirus w Polsce. Obostrzenia rządowe zostaną poluzowane 20 kwietnia?

Obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa dają się wszystkim we znaki. Szczególnie jednak odczuwają to kieszenie Polaków. Zamrożenie gospodarki powoduje, że zarabiamy mniej, a w skrajnych przypadkach nie zarabiamy wcale. Czy w najbliższym czasie nasz rząd weźmie przykład z sąsiednich krajów i zrezygnuje z części obostrzeń, a polska gospodarka będzie stopniowo odmrażana? Jak wynika z nieoficjalnych informacji RMF FM, ma to nastąpić już 20 kwietnia. Co się zmieni?

Obostrzenia rządowe poluzowane już 20 kwietnia? Wiele wskazuje na to, że rządowe obostrzenia wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostaną poluzowane już 20 kwietnia 2020 roku. Do takich informacji dotarło radio RMF FM. Odmrażanie polskiej gospodarki miałoby sie rozpocząć od sklepów. Tym samym: otworzona miałaby zostać część sklepów,

galerie handlowe będą mogły otworzyć sklepy odzieżowe,

otwarte zostaną zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Czytaj także TOP 15 najgłupszych zachowań w czasie pandemii

Zapalił papierosa przed komisariatem. Grozi mu kara w wysokości 30 tysięcy złotych Jeśli ten scenariusz okazałby się prawdziwy, to w dalszym ciągu obowiązywałyby środki ostrożności takie jak: zakupy w maseczkach i rękawiczkach,

przebywanie określonej liczby osób w lokalu. Do takiego scenariusza odniósł się również szef KPRM Michał Dworczyk, który stwierdził na antenie TVN24, że po świętach część ograniczeń może zostać zniesiona. Wiele krajów planuje takie działania, w tym nasi sąsiedzi. - tłumaczył Dworczyk. Mowa o takich krajach jak Czechy, czy Austria. Przypomnijmy, że Adam Vojtech, szef resortu zdrowia, zapoweidział, że sklepy papiernicze oraz budowlane będą mogły ponownie zostać otwarte. W Austrii natomiast od 14 kwietnia mają zostać otwarte sklepy wielkopowierzchniowe. Aby jednak mogło tak być muszą być przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej. Mowa o noszeniu masek i zachowania określonej ilości klientów w sklepie. Jak przewiduje "Fakt" na samym końcu zostaną otwarte punkty gastronomiczne oraz kawiarnie, czy hotele. Jeśli natomiast epidemia miałaby się zaostrzać, to powrócimy do wcześniejszych obostrzeń. Koronawirus zamroził polską gospodarkę Koronawirus w Polsce wiążę się z szeregiem obostrzeń. Wśród nich między innymi zamknięte galerie handlowe, czy zakłady fryzjerskie, a także limity osób przebywających w sklepach, aptekach, czy kościołach. Ponadto od 16 kwietnia w życie wejdzie nakaz przebywania w przestrzeni publicznej z obowiązkowo zakrytą twarzą. Musimy powoli i w sposób bezpieczny wracać do rzeczywistości przy zachowaniu środków ostrożności, które pozwolą ograniczyć transmisję koronawirusa. - powiedział na konferencji prasowej 9 kwietnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Czytaj także Zaginieni w woj. śląskim. Można pomóc! Rozpoznajecie ludzi ze zdjęć?

Nie rób tego na swoim balkonie! Za to czeka Cię mandat... nawet w czasie pandemii