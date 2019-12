Kierowcy zjeżdżają z autostrady A4 w Katowicach cofając pod prąd. "Ja chce wjechać pod prąd, rozumiemy się?" - mówi jeden z nich

Samochody zjeżdżają z autostrady w Katowicach cofając pod prąd

Włos się jeży na głowie. Samochody jadące autostradą A4 w Katowicach w kierunku na Wrocław na wysokości Prokuratury Okręgowej, hamują prawie do zera i zjeżdżają na skrajny prawy pas. To pas „techniczny”, służący do wyjazdu z ulicy Wita Stwosza na autostradę, ale dostępny wyłącznie dla służb ratowniczych oraz utrzymujących autostradę.