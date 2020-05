Kiedy palmy wrócą na rynek w Katowicach? Decyzji nie ma przez... koronawirusa

Również pandemia koronawirusa spowodowała, że nieczynne pozostają katowickie fontanny, w tym fontanna Sztuczna Rawa na rynku, przy której ustawiano palmy. Co mają palmy i fontanna do koronawirusa? Jedno i drugie przyciąga tłumy ludzi na katowicki rynek. To właśnie nad Sztuczną Rawą wiosną i latem gromadzą się dziesiątki mieszkańców. Dorośli zajmują znajdujące się wokół fontanny siedziska (a najchętniej te ocienione przez palmy), dzieci - choć to zabronione - wchodzą do wody.