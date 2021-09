Katowice w w pierwszej ósemce polskich miast wg raportu BEAS 2021. Jaki jest potencjał inwestycyjny stolicy województwa śląskiego?

Katowice w pierwszej ósemce polskich miast

Badanie Business Environment Assessment Study (w skrócie BEAS) to cykl ośmiu raportów, które kompleksowo przedstawiają potencjał inwestycyjny polskich miast oraz opisują rzeczywistość biznesową, w której funkcjonują firmy. Analizie podlegało siedem czynników: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia.

- Mimo że jest to już trzecia edycja, to Katowice po raz pierwszy znalazły się w ósemce omawianych miast. Można powiedzieć, że weszły do niej brawurowo, bo od razu zajęły czwartą pozycję wśród obszarów najchętniej rozważanych pod kątem nowych inwestycji, rozwoju biznesu, przez ponad 800 decydentów, którzy wzięli udział w badaniu. To bardzo dobrze wróży - mówi Agnieszka Wójcik, market research manager, Antal.