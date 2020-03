Katowice w czasie koronawirusa. Zobaczcie, jak wyglądało miasto w poniedziałek, 30 marca

Katowice w czasie pandemii koronawirusa. Miasto w poniedziałek, 30 marca

Duży korek na DK86 w rejonie węzła Giszowiec, ciasno w rejonie centrum przesiadkowego „Sądowa”, przy węźle Piotrowice i względnie duży ruch w śródmieściu – tak w poniedziałek, 30 marca wyglądały drogi w Katowicach. Jak na poniedziałek ruch jest naprawdę niewielki. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zdjęcia wykonano w szczycie komunikacyjnym.

Natomiast, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to przecież czas pandemii i w całym kraju obowiązują dość restrykcyjne obostrzenia dotyczące przemieszczania się, a wszyscy, w tym przede wszystkim medycy, politycy i samorządowcy apelują "zostań w domu", to miasto wcale nie wygląda na wymarłe. Ruch samochodów był dziś całkiem spory. Co z pieszymi?

Co prawda katowicki rynek opustoszał, ale już na przystanku tramwajowym przy rynku tłoczyli się ludzie. Na placu Kwiatowym zajętych było kilka ławek. Ulice w centrum, zazwyczaj pełne ludzi, znacząco opustoszały, ale z pewnością nie były dziś całkiem puste, a najgęściej było na 3 Maja i Stawowej.

Przypomnijmy, że ograniczenie w przemieszczaniu się obowiązują od ubiegłego tygodnia i będą aktualne do 11 kwietnia. W tym czasie obowiązek pozostania w domu nie dotyczy dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.