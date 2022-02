Katowice przeznaczą 260 tys. zł na dodatkowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Bezpłatna pomoc już ruszyła

Dodatkowe środki na wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

Epidemia koronawirusa dotknęła wszystkie grupy społeczne. Praca i nauka zdalna, a co za tym idzie zmniejszenie się liczby bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi, to wszystko wpływa również na nasze zdrowie psychiczne. Dlatego władze Katowic przeznaczą 260 tys. zł na bezpłatne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci oraz młodzieży. Pomoc będzie bezpłatna.

- Chcemy nie tylko niwelować oraz minimalizować skutki przedłużającego się stresu związanego z pandemią, izolacji społecznej, poczucia niepewności czy zagrożenia, ale też po prostu, na ile to możliwe, poprawić kondycję psychiczną dzieci i młodzieży – wyjaśnia Marcin Krupa, prezydent Katowic. – To wsparcie skierowane jest również do rodziców oraz opiekunów zarówno dzieci, jak i nastolatków, a także nauczycieli i pedagogów placówek oświatowych. Pandemia również dla nich jest dużym wyzwaniem – dodaje prezydent.