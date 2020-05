Katowice po raz drugi przekładają otwarcie żłobków i przedszkoli. Zostaną otwarte tydzień później niż planowano

Na otwarcie żłobków i przedszkoli w Katowicach czeka kilkaset dzieci

W Katowicach na pilne otwarcie żłobków i przedszkoli czekają rodzice kilkuset dzieci – tak wynika ze statystyk prowadzonych przez katowicki magistrat.

Dodajmy, że mieście łącznie działa 37 żłobków z 2356 miejscami oraz 85 przedszkoli wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach, z 7921 miejscami.

- Rozumiem, że to dotyka bardzo wiele rodzin, wiem ze statystyk, że kilkaset dzieci czeka na to, by już uczestniczyć w zajęciach w żłobku, przedszkolu czy szkole, ale musimy do tego podchodzić odpowiedzialnie. Najważniejsze jest życie i zdrowie naszych mieszkańców, a przede wszystkim naszych dzieci. Zależy mi na tym, żeby było w miarę bezpiecznie – podkreśla prezydent Katowic.