Katowice. Pies rzucił się na policjantkę, został zastrzelony. Wcześniej pogryzł trzy osoby

Do zdarzenia doszło na ul. Wróbli w Katowicach.

Dyżurny katowickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w rejonie bloków mieszkalnych kobieta miała zostać ugryziona przez psa podobnego do pitbulla. Na miejsce został skierowany natychmiast policyjny patrol. Kiedy mundurowi podchodzili do klatki schodowej, przed którą miało dojść do pogryzienia, nadbiegł agresywny pies, który zaatakował policjantkę i wgryzł się w jej lewą nogę. Noga bardzo krwawiła, a pies cały czas nie zwalniał uścisku. Towarzyszący w patrolu policjant podjął decyzję aby w celu ochrony zdrowia i życia policjantki, o użyciu broni służbowej wobec agresywnego psa. Oddał strzały w kierunku psa, skutecznie go unieszkodliwiając.

Truchło psa, najprawdopodobniej mieszańca ras pitbull, amstafa i bulterriera, zabezpieczono do dyspozycji policji.

Do czasu przyjazdu karetki pogotowia, pomocy mocno krwawiącej policjantce udzielił jej służbowy partner, a także policjanci z IV komisariatu, którzy przybyli na miejsce ze wsparciem. Policjantka doznała 6 ran podudzia. Założono jej 10 szwów, przyjęła serię bolesnych zastrzyków i przebywa na zwolnieniu lekarskim.